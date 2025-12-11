La Fiorentina torna a vincere, Dinamo Kiev ko: Gudmundsson salva Vanoli

La Fiorentina torna finalmente vincere: 2-1 al Franchi contro la Dinamo Kiev. I viola non trovavano la vittoria in tutte le competizioni da un mese e mezzo. L'altra notizia importantissima è che si è sbloccato Moise Kean: l'attaccante dei viola torna a segnare, l'ultimo gol risaliva allo scorso 26 ottobre. Poi il pareggio nella ripresa di Mykhailenko e infine la zampata di Gudmundsson che entra benissimo e porta tre punti preziosissimi per rilanciare la Fiorentina in Conference League.