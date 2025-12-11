La Fiorentina torna a vincere, Dinamo Kiev ko: Gudmundsson salva Vanoli
La Fiorentina torna finalmente vincere: 2-1 al Franchi contro la Dinamo Kiev. I viola non trovavano la vittoria in tutte le competizioni da un mese e mezzo. L'altra notizia importantissima è che si è sbloccato Moise Kean: l'attaccante dei viola torna a segnare, l'ultimo gol risaliva allo scorso 26 ottobre. Poi il pareggio nella ripresa di Mykhailenko e infine la zampata di Gudmundsson che entra benissimo e porta tre punti preziosissimi per rilanciare la Fiorentina in Conference League.
Kean torna a segnare e la Fiorentina a vincere: la Dinamo Kiev cade al Franchi
Dopo una buona prima fase di partita, Kean porta avanti i suoi: traversone di Dodò dalla trequarti perfetto per la testa dell'attaccante che tutto solo in area non può sbagliare. La Fiorentina continua ad avere il controllo della partita, ma non riesce a trovare il raddoppio. Ne approfitta quindi la Dinamo Kiev che rientra bene in campo dopo l'intervallo e Mykhailenko firma la rete del pareggio con un gol clamoroso dai trenta metri, De Gea non può farci nulla. I fantasmi dell'ennesimo pareggio inutile tornano a farsi sentire al Franchi, ma stavolta la Fiorentina riesce a reagire grazie a Gudmundsson. L'islandese inizia l'azione con l'uscita bassa dal pressing poi si porta in avanti per dare supporto all'azione guidata da Parisi. L'ex Empoli trova il cross per Kean, da due passi Neshcheret fa una parata magnifica, ma sulla ribattuta a porta vuota c'è Gudmundsson che la mette dentro.