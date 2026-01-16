Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sorteggio Conference League, Fiorentina-Jagiellonia nei sedicesimi di finale: chi può trovare la Viola negli ottavi

A Nyon gli uomini di Vanoli hanno conosciuto la loro prossima avversaria nella terza competizione per club in Europa
2 min
TagsFiorentinaConference LeagueSorteggio Conference League

La Fiorentina affronterà i polacchi dello Jagiellonia nei sedicesimi di finale di Conference League. Sorteggiati, a Nyon, gli accommpiamenti dei playoff a eliminazione diretta. La Viola, che ha concluso al quindicesimo posto la Fase Campionato, era testa di serie.

Conference League, il riepilogo dei sedicesimi di finale

Il 19 febbraio la gara di andata, che si disputerà in trasferta Bialystok City Stadium di Bialystok. Il 26 febbraio la gara di ritorno al Franchi. Chi passa affronterà, agli ottavi, Strasburgo o Rakow. Il sorteggio degli ottavi si terrà venerdì 27 febbrario, il giorno dopo il ritorno dei playoff. 

  • Sigma Olomuc (24) - Losanna (9)
  • Zrinjski( 23) - Crystal Palace (10)
  • KuPS (21) - Lech Poznan (11)
  • Shkhendija (22) - Samsunspor (12)
  • Noah (19) - AZ Alkmaar (14)
  • Drita (20) - Celje(13)
  • Jagiellonia (17) - Fiorentina (15)
  • Omonia (18) - Rijeka (16)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Conference League, risultati e calendarioLa Fiorentina presenta Solomon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS