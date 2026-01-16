Sorteggio Conference League, Fiorentina-Jagiellonia nei sedicesimi di finale: chi può trovare la Viola negli ottavi
La Fiorentina affronterà i polacchi dello Jagiellonia nei sedicesimi di finale di Conference League. Sorteggiati, a Nyon, gli accommpiamenti dei playoff a eliminazione diretta. La Viola, che ha concluso al quindicesimo posto la Fase Campionato, era testa di serie.
Conference League, il riepilogo dei sedicesimi di finale
Il 19 febbraio la gara di andata, che si disputerà in trasferta Bialystok City Stadium di Bialystok. Il 26 febbraio la gara di ritorno al Franchi. Chi passa affronterà, agli ottavi, Strasburgo o Rakow. Il sorteggio degli ottavi si terrà venerdì 27 febbrario, il giorno dopo il ritorno dei playoff.
- Sigma Olomuc (24) - Losanna (9)
- Zrinjski( 23) - Crystal Palace (10)
- KuPS (21) - Lech Poznan (11)
- Shkhendija (22) - Samsunspor (12)
- Noah (19) - AZ Alkmaar (14)
- Drita (20) - Celje(13)
- Jagiellonia (17) - Fiorentina (15)
- Omonia (18) - Rijeka (16)