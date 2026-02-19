Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario

Tempo di playoff anche per la Fiorentina di Paolo Vanoli , che torna a calcare il palcoscenico della Conference League in occasione del primo round del doppio confronto con lo Jagiellonia . I viola, ancora in piena zona retrocessione in Serie A, vogliono ben figurare anche in campo internazionale, pur effettuando diverse rotazioni. La formazione polacca, dal canto suo, ha dimostrato di avere dei valori nel corso della League Phase e non ha nulla da perdere.

Jagiellonia-Fiorentina, l'orario

Jagiellonia-Fiorentina si disputerà oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 21 alla "Chorten Arena" di Bialystok.

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in diretta tv

Jagiellonia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Jagiellonia-Fiorentina, dove vedere in streaming i playoff di Conference League

Partita visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'andata dei playoff di Conference League in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.