Vanoli non si nasconde: "La salvezza è la priorità della Fiorentina, ma giochiamo la Conference per vincerla"
Vigilia europea per la Fiorentina, attesa dal ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, già battuto 3-0 all’andata. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale. In conferenza stampa il tecnico viola Paolo Vanoli ha sottolineato l’importanza dell’approccio: "L'aspetto più importante della gara di domani è ovviamente il passaggio del turno, ma dalla mia squadra voglio vedere anche la mentalità di saper gestire la vittoria dell'andata, vincere aiuta a vincere".
Fiorentina, la conferenza di Vanoli
L’allenatore ha poi messo in guardia dai rischi della sfida: "Lo Jagiellonia è una squadra molto organizzata, che gioca e pressa bene. Ho sempre seguito il calcio internazionale perché c'è sempre da imparare e credo che si stiano sottovalutando questi campionati esteri non di primissimo piano, il calcio si è aperto sempre più, è in continua evoluzione. Quindi domani mi aspetto dai miei una prestazione importante innanzitutto dal punto di vista mentale". Tra i possibili titolari dovrebbe esserci Roberto Piccoli, a segno nel match d’andata. Sull’obiettivo stagionale, Vanoli è stato chiaro: "La salvezza è la priorità ma noi facciamo la Conference non solo per onorarla ma per vincerla".