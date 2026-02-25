Vanoli non si nasconde: "La salvezza è la priorità della Fiorentina, ma giochiamo la Conference per vincerla"

Fiorentina, la conferenza di Vanoli

L’allenatore ha poi messo in guardia dai rischi della sfida: "Lo Jagiellonia è una squadra molto organizzata, che gioca e pressa bene. Ho sempre seguito il calcio internazionale perché c'è sempre da imparare e credo che si stiano sottovalutando questi campionati esteri non di primissimo piano, il calcio si è aperto sempre più, è in continua evoluzione. Quindi domani mi aspetto dai miei una prestazione importante innanzitutto dal punto di vista mentale". Tra i possibili titolari dovrebbe esserci Roberto Piccoli, a segno nel match d’andata. Sull’obiettivo stagionale, Vanoli è stato chiaro: "La salvezza è la priorità ma noi facciamo la Conference non solo per onorarla ma per vincerla".