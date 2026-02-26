Fiorentina agli ottavi di Conference League: le possibili avversarie

Dopo aver vinto 3-0 nella gara d'andata in Polonia, la Fiorentina soffre più del previsto ma liquida la pratica Jagiellonia grazie al gol ai supplementari di Fagioli e all'autorete di Romanczuk , staccando il pass per gli ottavi di finale della UEFA Conference League . I viola, nonostante il ko interno, accedono alla fase clou della competizione per la quarta stagione consecutiva, stavolta però passando tramite i playoff. Ora agli ottavi la squadra di Vanoli potrà incontrare una tra Strasburgo e Rakow , che sono arrivate rispettivamente prima e seconda nella League Phase. Già decisa l'alternanza casa/trasferta per la Fiorentina, che giocherà l'andata al "Franchi" e il ritorno in trasferta.

Sorteggio ottavi Conference League: data e orario

Il sorteggio deciderà il destino della Fiorentina: non solo per gli ottavi ma per tutto il percorso nel torneo. Si terrà a Nyon, in Svizzera, nella sede della Casa del Calcio Europeo, venerdì 27 febbraio alle ore 14.

Dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su NOW, Prime Video e Sky Go. La cerimonia potrà inoltre essere seguita anche attraverso i canali ufficiali UEFA, ovvero sul sito UEFA.com, su UEFA.tv e tramite l’app ufficiale.

Il regolamento del sorteggio

Come per i playoff, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono state accoppiate tra di loro: la 1^ con la 2^, con una delle due che affronterà la Fiorentina, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^. Queste quattro coppie sono abbinate a quelle dei playoff. Quello di venerdì sarà l'ultimo sorteggio della stagione europea. Infatti a Nyon si deciderà il percorso di tutte le squadre che si sono qualificate agli ottavi andando a definire totalmente il tabellone della Conference League.

Conference League, quando si giocano ottavi, quarti, semifinale e finale

Il calendario della Conference League dopo la conclusione dei playoff.