Vanoli dopo Fiorentina-Jagiellonia: "Abbiamo preso una lezione, dobbiamo crescere"

La Fiorentina è andata vicinissima a far sfumare un vantaggio di tre reti, perde 4-2 al Franchi contro lo Jagiellonia, ma ai supplementari riesce a conquistare la qualificazione agli ottavi di Conference League. Vanoli nel post partita ha commentato così la sfida: "È successo ciò che non volevo, ossia arrivare ai supplementari. Dobbiamo capire che ogni risultato fai all’andata devi giocare il ritorno", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Non volevo buttare via energie, ora sfideremo l’Udinese, una squadra forte. Dobbiamo crescere tanto, non dobbiamo guardare tutto negativo. Abbiamo passato il turno con grande difficoltà, penso sia una lezione . La squadra è comunque uscita bene, chi è entrato ha dato una mano. Ora testa concentrata a Udine".

Le parole di Vanoli

Vanoli ha continuato: "Fagioli? Non so se si possa fare a meno, abbiamo bisogno di tutti. Quando sei squadra vinci le partite importanti. Fagioli sta crescendo tantissimo, il gol è una cosa su cui stiamo lavorando. L’importante non sono i singoli ma la squadra. I primi 45′ siamo entrati con il risultato dell’andata in testa e ci siamo complicati la vita. Solomon? La vedo difficile per lunedì, un fastidio al retto femorale. Domani faremo gli esami, la preoccupazione è stato perdere i giocatori per infortunio. Gosens ha avuto un trauma allo zigomo, valuteremo anche lui".