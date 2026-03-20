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venerdì 20 marzo 2026
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Fiorentina, una reazione convincente in Conference League© Getty Images

Fiorentina, una reazione convincente in Conference League

Leggi il commento alla prova della Viola, qualificata ai quarti dopo aver battuto il Rakow
Alberto Polverosi
1 min
TagsFiorentina
È successo qualcosa di nuovo, diciamo di raro, ieri sera in Polonia anche se non possiamo parlare di miracolo e, per sgombrare il campo da ogni equivoco, la Vergine nera di Czestochowa, dove ha la sede il Rakow, non c’entra niente. C’entra invece la Fiorentina che, come all’andata, ha rimontato i polacchi da 0-1 a 2-1. Per una squadra che in campionato ha perso ventidue punti da situazione di vantaggio è una settimana

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