Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario
La stagione difficilissima della Fiorentina sembra aver preso una piega definitiva. Dopo gli ultimi risultati positivi in campionato, si ritrovano a +5 dalla zona retrocessione. Sicuramente non possono ancora dormire sonni tranquilli, ma stanno iniziando a mettere distanza, per concentrarsi meglio sulla Conference League, rimasto l'unico appiglio all'Europa per la prossima stagione. I viola arrivano ai quarti contro il Crystal Palace dopo aver battuto le due polacche Jagellonia e Rakow, non senza difficoltà. La doppia sfida si apre a Londra tra due delle maggiori candidate alla vittoria.
Crystal Palace-Fiorentina, data e orario
Crystal Palace-Fiorentina è in programma oggi, giovedì 9 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Dall'Ara di Bologna, teatro della sfida valida per l'andata dei quarti di finale della UEFA Conference League.
Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in diretta tv
Crystal Palace-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Crystal Palace-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Calcio.
Crystal Palace-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Crystal Palace-Fiorentina anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Glasner e Vanoli
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchel; Sarr, Pino; Mateta. Allenatore: Glasner.
A disposizione: 44 Benitez, 53 Izquierdo, 17 Clyne, 24 Borna Sosa, 34 Riad, 72 Benamar, 8 Lerma, 19 Hughes, 42 Rodney, 55 Devenny, 29 Guessand, 73 Case.
Indisponibili: Munoz, Nketiah, Doucoure. Squalificati: Strand Larsen. Diffidati: Lerma, Richards, Hughes.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Jarrison, Mandragor, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: 53 Christensen, 62 Balbo, 15 Comuzzo, 23 Kospo, 60 Kouadio, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 64 Deli, 69 Puzzoli, 61 Braschi, 50 Leonardelli.
Indisponibili: Fortini, Parisi, Lamptey, Solomon, Kean. Brescianini, Rugani (fuori lista Uefa). Diffidati: Pongracic.
La stagione difficilissima della Fiorentina sembra aver preso una piega definitiva. Dopo gli ultimi risultati positivi in campionato, si ritrovano a +5 dalla zona retrocessione. Sicuramente non possono ancora dormire sonni tranquilli, ma stanno iniziando a mettere distanza, per concentrarsi meglio sulla Conference League, rimasto l'unico appiglio all'Europa per la prossima stagione. I viola arrivano ai quarti contro il Crystal Palace dopo aver battuto le due polacche Jagellonia e Rakow, non senza difficoltà. La doppia sfida si apre a Londra tra due delle maggiori candidate alla vittoria.
Crystal Palace-Fiorentina, data e orario
Crystal Palace-Fiorentina è in programma oggi, giovedì 9 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Dall'Ara di Bologna, teatro della sfida valida per l'andata dei quarti di finale della UEFA Conference League.