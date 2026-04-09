Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario

Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in diretta tv

Crystal Palace-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Crystal Palace-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Calcio.