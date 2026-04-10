Una notte sbagliata

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Non avevamo avuto fortuna col francese Turpin a Zenica e anche se l’importanza delle due partite non è minimamente paragonabile, pure ieri sera una squadra italiana ha fatto il primo passo fuori dalla Conference per un rigore che il lituano Rusmas si è tolto dalla testa. Siccome c’è un italiano, il torinese Roberto Rosetti, alla guida degli arbitri europei sarebbe sgradevole, e soprattutto inopportuno, chieder
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