Una notte sbagliata

Non avevamo avuto fortuna col francese Turpin a Zenica e anche se l’importanza delle due partite non è minimamente paragonabile, pure ieri sera una squadra italiana ha fatto il primo passo fuori dalla Conference per un rigore che il lituano Rusmas si è tolto dalla testa. Siccome c’è un italiano, il torinese Roberto Rosetti, alla guida degli arbitri europei sarebbe sgradevole, e soprattutto inopportuno, chieder