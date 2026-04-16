Corriere dello Sport.it
giovedì 16 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in tv? Sky o Dazn, orario

Al "Franchi" va in scena la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League: le probabili scelte di Vanoli e Glasner
TagsConference LeagueFiorentinaCrystal Palace

Il Crystal Palace di Glasner fa visita alla Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione del secondo round del doppio confronto valido per i quarti di finale di Conference League. Si ripartirà dal 3-0 del "Selhurst Park", che ha di fatto ipotecato la qualificazione degli Eagles. La squadra viola, nonostante la prestazione incolore dell'andata, cercherà di compiere l'impresa dinanzi ai propri tifosi, onorando fino in fondo la competizione.

Fiorentina-Crystal Palace, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, teatro del confronto tra Fiorentina e Crystal Palace, che mette in palio il pass per le semifinali della UEFA Conference League.

Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv

Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Crystal Palace-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Crystal Palace anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Le probabili formazioni di Vanoli e Glasner

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 23 Kospo, 62 Balbo, 17 Harrison, 63 Bonanno, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 61 Braschi, 50 Leonardelli.

Indisponibili: Fortini, Kean, Parisi. Squalificati: Dodo. Diffidati: Comuzzo, Fagioli, Gudmundsson, Mandragora, Ndour, Pongracic.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. Allenatore: Glasner.

A disposizione: 44 Benitez, 31 Matthews, 59 Cardines, 17 Klyne, 55 Devenny, 19 Hughes, 11 Johnson, 8 Lerma, 34 Riad, 24 Sosa, 22 Strand Larsen.

Indisponibili: Guessand, Kporha, Nketiah. Squalificati: -. Diffidati: Canvot, Lacroix, Wharton.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Il Crystal Palace di Glasner fa visita alla Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione del secondo round del doppio confronto valido per i quarti di finale di Conference League. Si ripartirà dal 3-0 del "Selhurst Park", che ha di fatto ipotecato la qualificazione degli Eagles. La squadra viola, nonostante la prestazione incolore dell'andata, cercherà di compiere l'impresa dinanzi ai propri tifosi, onorando fino in fondo la competizione.

Fiorentina-Crystal Palace, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, teatro del confronto tra Fiorentina e Crystal Palace, che mette in palio il pass per le semifinali della UEFA Conference League.

Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv

Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Crystal Palace-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Crystal Palace anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Vanoli a caccia dell'impresaNdour, certezza viola
1
Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in tv? Sky o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Vanoli e Glasner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS