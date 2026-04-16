Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in tv? Sky o Dazn, orario
Il Crystal Palace di Glasner fa visita alla Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione del secondo round del doppio confronto valido per i quarti di finale di Conference League. Si ripartirà dal 3-0 del "Selhurst Park", che ha di fatto ipotecato la qualificazione degli Eagles. La squadra viola, nonostante la prestazione incolore dell'andata, cercherà di compiere l'impresa dinanzi ai propri tifosi, onorando fino in fondo la competizione.
Fiorentina-Crystal Palace, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, teatro del confronto tra Fiorentina e Crystal Palace, che mette in palio il pass per le semifinali della UEFA Conference League.
Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv
Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253.
Crystal Palace-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Crystal Palace anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Glasner
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 23 Kospo, 62 Balbo, 17 Harrison, 63 Bonanno, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 61 Braschi, 50 Leonardelli.
Indisponibili: Fortini, Kean, Parisi. Squalificati: Dodo. Diffidati: Comuzzo, Fagioli, Gudmundsson, Mandragora, Ndour, Pongracic.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. Allenatore: Glasner.
A disposizione: 44 Benitez, 31 Matthews, 59 Cardines, 17 Klyne, 55 Devenny, 19 Hughes, 11 Johnson, 8 Lerma, 34 Riad, 24 Sosa, 22 Strand Larsen.
Indisponibili: Guessand, Kporha, Nketiah. Squalificati: -. Diffidati: Canvot, Lacroix, Wharton.
Il Crystal Palace di Glasner fa visita alla Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione del secondo round del doppio confronto valido per i quarti di finale di Conference League. Si ripartirà dal 3-0 del "Selhurst Park", che ha di fatto ipotecato la qualificazione degli Eagles. La squadra viola, nonostante la prestazione incolore dell'andata, cercherà di compiere l'impresa dinanzi ai propri tifosi, onorando fino in fondo la competizione.
Fiorentina-Crystal Palace, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, teatro del confronto tra Fiorentina e Crystal Palace, che mette in palio il pass per le semifinali della UEFA Conference League.
Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv
Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253.
Crystal Palace-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Crystal Palace anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.