Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in tv? Sky o Dazn, orario

Fiorentina-Crystal Palace, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, teatro del confronto tra Fiorentina e Crystal Palace, che mette in palio il pass per le semifinali della UEFA Conference League.

Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in diretta tv

Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Fiorentina-Crystal Palace sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Crystal Palace-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Crystal Palace anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.