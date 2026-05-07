Sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League: quando si giocherà e dove  

Il Crystal Palace batte 2-1 lo Shakthar Donetsk e accede alla finale di Conference League, dove affronterà il Rayo Vallecano. A far seguito all'1-3 dell'andata in favore della squadra di Glasner l'autogol di Pedro Henrique e la rete di Mateta, intervallate dal gol vano di Eguinaldo. Il Palace passerebbe in vantaggio al 10', sulla sponda di Mateta che innesca il contropiede vincente di Pino, salvo poi annullamento del Var per una posizione di fuorigioco. Si resta sullo 0-0 ma solo fino al 25', quando sul cross defilato di Munoz la deviazione di Pedro Henrique determina l'autogol. Inglesi avanti, ma risponde lo Shakthar, con l'assist dello stesso Pedro Henrique che trova Eguinaldo dentro l'area, rapido a girarsi col sinistro e battere Henderson. Ritmo e occasioni, torna pericoloso il Palace in chiusura di tempo con la rovesciata di Mateta che si infrange sul palo. Nella ripresa bastano sette minuti al Crystal Palace per tornare in vantaggio, sul cross basso di Mitchel deviato in rete da Sarr. È il gol che vale il 5-2 complessivo tra andata e ritorno e che porta il Palace alla finale di Lipsia del prossimo 27 maggio.