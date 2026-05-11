Mariani sarà l'arbitro della finale di Conference tra Crystal Palace e Rayo Vallecano: tutte le designazioni Uefa

Le 6 semifinali di Champions, Eurola e Conference, hanno decretato le squadre che si giocheranno i tre titoli europei. Purtroppo nessuna squadra italiana è riuscita a raggiungere la finale; dopo le du finali di Champions League raggiunte dall'Inter, la vittoria dell'Europa League da parte dell' Atalanta e le finali e le vittorie in Conference di Fiorentina e Roma, nessuna squadra italiana parteciperà alle partite finali delle competizioni europee. Nonostante questo però, l'Italia sarà rappresentata con gli arbitri .

Mariani per la finale di Conference League: a lui Crystal Palace-Rayo Vallecano

A Lipsia, in Germania, si terrà, il 27 maggio, la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Il fischio d'inizio della finale è programmato per le 21, e sarà l'arbitro italiano, Maurizio Mariani a darlo. Per il direttore di gara della sezione di Aprilia, internazionale dal 2019, si tratta della prima finale di una competizione Uefa, dopo aver fatto da quarto uomo nella finale di Europa League dello scorso anno a Bilbao. In questa stagione ha arbitrato 7 partite di Champions. Con lui, nella terna arbitrale, ci sono anche gli assistenti di linea Daniele Bindoni e Alberto Tegoni e al Var Marco Di Bello e Daniele Chiffi.

Finale Champions League: affidata a Siebert

Sarà il 41enne tedesco, Daniel Siebert, ad arbitare la finale della Puskas Arena di Budapest in programma sabato 30 maggio alle 18 tra PSG ed Arsenal. Anche per il fischietto tedesco, internazionale dal 2015, si tratta della prima finale europea in carriera. In questa stagione ha diretto 9 gare di Champions League. Nel 2025 ha diretto la semifinale di Europa League, Manchester United-Athletic Club ed ha arbitrato due partite agli Europei 2024 e tre partite agli Europei 2020. Infine la finale della Champions femminile, sabato 23 maggio a Oslo fra Barcellona e Lione, verrà diretta dalla svedese Tess Olofsson, supportata al VAR dall'italiano Michael Fabbri.

Letexier per la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa

Sarà il francese Francois Letexier a dirigere la gara finale, che assegnerà l'Europa League Friburgo-Aston Villa,in programma mercoledì 20 maggio al Besiktas Park di Istanbul alle ore21. Il fischietto 37enne, può vantare, nel suo curriculum anche la finale di Euro2024 fra Spagna e Inghilterra e la Supercoppa Europea 2023 fra Manchester City e Siviglia.