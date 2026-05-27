Dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in tv? Orario e canale della finale di Conference League

Crystal Palace-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e SkySport 251, oltre che su Sky Sport 4K (canale 213).

Crystal Palace-Rayo Vallecano, dove vedere in streaming la finale

Il servizio streaming sarà attivo su NowTV e SkyGo. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale sul CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.