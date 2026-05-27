Dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in tv? Orario e canale della finale di Conference League
Si conclude la Conference League con la finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. L'ultimo atto del torneo decide a chi andrà il trofeo europeo: sarebbe il primo in assoluto nella storia per entrambi i due club. Attesi a Lipsia circa 39mila tifosi provenienti da Inghilterra e Spagna. Il Crystal Palace per chiudere alla grande due anni d'oro dopo la conquista di FA Cup e la Community Shield, il Rayo Vallecano per conquistare un trofeo storico.
Crystal Palace-Rayo Vallecano, l'orario della finale di Europa League
Crystal Palace-Rayo Vallecano andrà in scena oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. In caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.
Dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in diretta tv
Crystal Palace-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e SkySport 251, oltre che su Sky Sport 4K (canale 213).
Crystal Palace-Rayo Vallecano, dove vedere in streaming la finale
Il servizio streaming sarà attivo su NowTV e SkyGo. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale sul CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Glasner e Perez
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. Allenatore: Glasner.
A disposizione: 31 Matthews, 44 Walter Bentitez, 24 Borna Sosa, 19 Will Hughes, 8 Lerma, 26 Chris Richards, 28 Doucouré, 29 Guessand, 22 Strand Larsen, 9 Nketiah, 11 Brennan Johnson, 34 Chadi Riad.
Indisponibili: Kporha. Squalificati: - Diffidati: -
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin; de Frutos, Palazon, Alvaro Garcia; . Allenatore: Emery.
A disposizione:1 Cardenas, 30 Adrian Molina, 32 Nobel Mendy, 22 Espino, 20 Balliu, 8 Trejo, 4 Pedro Diaz, 15 Gumbau, 12 Akhomach, 10 Camello.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
Si conclude la Conference League con la finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. L'ultimo atto del torneo decide a chi andrà il trofeo europeo: sarebbe il primo in assoluto nella storia per entrambi i due club. Attesi a Lipsia circa 39mila tifosi provenienti da Inghilterra e Spagna. Il Crystal Palace per chiudere alla grande due anni d'oro dopo la conquista di FA Cup e la Community Shield, il Rayo Vallecano per conquistare un trofeo storico.
Crystal Palace-Rayo Vallecano, l'orario della finale di Europa League
Crystal Palace-Rayo Vallecano andrà in scena oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. In caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.