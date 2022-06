Nella sfida valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa il Ghana, inserito nel gruppo E, pareggia 1-1 contro la Repubblica Centrafricana: titolare e in campo per tutta la partita il romanista Felix Afena-Gyan. Con questo punto la nazionale del giallorosso rimane prima nel girone a quota 4. Con lo stesso risultato finisce anche Madagascar-Angola (E), mentre Botswana-Tunisia (J) termina senza gol. Vittorioso invece il Malawi 2-1 contro l'Etiopia (gruppo D).