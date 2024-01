Audio ko, i tifosi cantano gli inni: brividi prima di Senegal-Gambia

YAMOUSSOUKRO (COSTA D'AVORIO) - Nel calcio moderno la tecnologia ha un peso sempre più rilevante ma i tifosi di Senegal e Gambia hanno dimostrato che a volte se ne può ancora fare a meno. È successo allo stadio 'Charles Konan Banny' di Yamoussoukro poco prima del match del Gruppo C della Coppa d'Africa in corso in Costa d'Avorio (poi vinto 3-0 dai senegalesi capitanati dall'ex napoletano Koulibaly), con l'esecuzione degli inni nazionali che si è interrotta a causa di un problema all'impianto audio.