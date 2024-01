Coppa d’Africa, Tunisia e Sudafrica ko. Vittoria del Burkina Faso allo scadere

COSTA D'AVORIO - Il Burchina Faso vince la partita d’esordio del proprio girone battendo la Mauritana per 1-0. La partita non regala particolari emozioni, con la Mauritania che va vicina al vantaggio con una conclusione di Amar che il portiere Koffi intercetta con un grande intervento. Dall’altra parte Traoré - a meno di dieci minuti dal termine - calcia a colpo sicuro, ma il portiere Niasse toglie la palla da sotto la traversa con una gran parata. La sfida si decide nel recupero, con Nouh El Abd entra in scivolata e atterra Kabore: l’arbitro viene richiamato al Var e assegna il rigore che Bertrand Traorè trasforma in maniera impeccabile al 96'. Burkina Faso in testa al gruppo D, seguita da Algeria e Angola ad un punto.