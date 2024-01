Clamoroso in Coppa d'Africa: l'arbitro va al Var durante il rigore e lo annulla!

Un check del VAR last minute. È accaduto nel corso di Guinea Equatoriale-Giunea Bissau 4-2. Al 39', sul risultato di 1-1, l'arbitro Samuel Uwikunda ha concesso un calcio di rigore alla Guinea-Bissau per fallo di Saul Coco su Franculino. Contatto dubbio, i replay sembravano far evincere che il piede di Franculino si fosse piantato da solo, ma la decisione è stata immediata: massima punizione.