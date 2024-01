Onana, errore in Senegal-Camerun: i tifosi del Manchester scatenati sui social

L'incubo a occhi aperti di Andre Onana continua. Dopo aver deluso nei suoi primi mesi al Manchester United , l'ex portiere dell' Inter è finito nella bufera per aver raggiunto i suoi compagni di squadra del Camerun a Coppa d'Africa iniziata, saltando la gara d'esordio con la Guinea (1-1) .

Onana pietrificato: gol del Senegal

Neppure il tempo di mettere i guantoni, dopo aver giocato domenica scorsa in Manchester United-Tottenham 2-2 ed essere volato in Costa d'Avorio, e dopo soli 16 minuti contro il Senegal è riuscito solo a respingere la palla consentendo a Sarr di girarsi e segnare nell'area di rigore affollata: totalmente spiazzato, forse per una deviazione.