Coppa d'Africa, Hakimi non basta al Marocco: solo pari con il Congo

SAN PEDRO (COSTA D'AVORIO) - Delude il Marocco nella seconda giornata del girone F di Coppa d'Africa. I 'Leoni dell'Atlante' non vanno oltre l'1-1 contro il Congo. Allo stadio 'Laurent Pokou', la Nazionale di Regragui passa in vantaggio al 6' del primo tempo grazie alla rete dell'ex Inter e Real Madrid Hakimi, su assist di un ispirato Ziyech. Il Congo del ct Desabre non demorde e al 41' fallisce un calcio di rigore con Bakambu, vecchia conoscenza del Marsiglia e del Galatasaray. Nella ripresa il Marocco si accontenta e subisce il pareggio al 76': incursione perfetta dell'attaccante dello Stoccarda Silas che supera Bounou e regala il pareggio ai suoi. Con questo risultato, il Marocco sale a 4 punti nel gruppo F mentre il Congo conquista il secondo pareggio in due partite dopo quello con lo Zambia all'esordio.