Coppa d’Africa, Osimhen a secco ma la Nigeria va agli ottavi

Osimhen non è finito sul tabellino dei marcatori per la terza partita consecutiva. Ma la Nigeria, capitanata stavolta dall'attaccante del Napoli, passa lo stesso agli ottavi di finale della Coppa d'Africa da seconda del girone, alle spalle della Guinea Equatoriale di Machin (Monza), che ha battuto in maniera netta (4-0) i padroni di casa della Costa d’Avorio di N’Dicka, difensore della Roma. La Nigeria non è andata oltre l’1-0 contro la Guinea-Bisseau, ha vinto per 1-0 grazie all’autogol di Sangante al 36’ del primo tempo. Osimhen ha avuto diverse palle gol ma non è riuscito a sfruttarle. Nel gruppo A, dunque, volano agli ottavi Guinea Equatoriale (prima per la migliore differenza reti) e Nigeria con 7 punti a testa, eliminata la Guinea-Bissau, mentre la Costa d’Avorio (3 punti) dovrà aspettare gli incastri per capire se andrà avanti nel lotto delle migliori terze.