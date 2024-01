Marocco, stangata per il ct Regragui dopo lo scontro con Mbemba del Congo

Dopo aver aperto un'inchiesta al termine del confronto tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo , la CAF ha reso note le prime sanzioni a carico dei protagonisti della rissa che ha caratterizzato i momenti finali del match di Coppa d'Africa . Stangata per il ct marocchino Walid Regragui , squalificato per quattro partite dopo l'alterco con il calciatore Chancel Mbemba .

Regragui squalificato dopo Marocco-Congo: quali partite salterà il ct

La CAF ha deciso di punire severamente il comportamento del ct marocchino Walid Regragui, coinvolto nell'alterco con il difensore congolese Chancel Mbemba, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia di Rino Gattuso. Quattro turni di squalifica per il commissario tecnico, due dei quali sospesi in attesa di un approfondimento. Regragui non sarà in panchina contro lo Zambia e agli ottavi di finale della Coppa d'Africa. Al suo posto il vice Rachid Benmahmoud.

Scene bruttissime quelle registrate al termine della sfida tra Marocco e Congo, seguite dagli insulti razzisti dei tifosi marocchini sui profili social del centrale dell'OM.