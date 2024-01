Osimhen ispira, Lookman segna: Nigeria ai quarti, Camerun ko

ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) - Apoteosi Nigeria : le ' Super Aquile ' piegano con un secco 2-0 il Camerun di un deludente Anguissa e volano ai quarti di finale di Coppa d'Africa . Decide la sfida la doppietta dell'attaccante dell' Atalanta Lookman , in gol al 36' su assist di un ispirato Osimhen (sostituito in pieno recupero da Onuachu ), e all'80' su imbeccata di Bassey .

Dala trascina l'Angola

La squadra di Osimhen si giocherà così l'approdo in semifinale contro l'Angola: la squadra del ct portoghese Soares Goncalves supera il turno grazie alla doppietta di Gelson Dala nel primo tempo (38' e 42') e il sigillo di Mabululu nella ripresa (66'). Entrambe le squadre hanno chiuso il match in dieci uomini per i rossi a Neblu e Haukongo (doppia ammonizione).

