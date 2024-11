Camerun, non solo Anguissa: un altro "italiano" tra i convocati

All'alba della sosta dedicata alle nazionali, l'ultima di questo 2024, il ct Marc Brys ha reso noto ufficialmente l'elenco dei giocatori convocati per i prossimi impegni del Camerun, chiamato ad affrontare Namibia e Zimbabwe in occasione delle qualificazioni per la Coppa d'Africa. Non solo Zambo Anguissa, c'è anche il "veronese" Tchatchoua.