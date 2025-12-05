I giocatori di Serie A già convocati per la Coppa d'Africa: i primi nomi ufficiali

Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A già convocati: i primi nomi ufficiali

Brutte notizie per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che tra dicembre e gennaio dovrà fare a meno di elementi importanti quali Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar, convocati dalle loro nazionali per l'edizione 2025 della Coppa d'Africa, in programma in Marocco fra poco più di due settimane. "I tre calciatori giallorossi - come racconta la nota ufficiale del club salentino - raggiungeranno i ritiri delle proprie Nazionali successivamente alla gara Lecce-Pisa, in programma venerdì 12 dicembre 2025", con Banda convocato dallo Zambia, Coulibaly che si aggregherà al gruppo squadra del Mali e Gaspar che farà parte della spedizione dell'Angola. Oltre al Lecce, perderanno calciatori importanti anche altre società di Serie A: il Pisa saluterà temporaneamente Nzola e Akinsanmiro, mentre l'Udinese non avrà a disposizione Rui Modesto e il portiere Okoye. Cagliari orfano di Luvumbo Zito, l'Atalanta invece sarà chiamata a rimpiazzare Lookman. La Lazio, dal canto suo, perderà un jolly in mediana come Dele-Bashiru.

Qui di seguito i primi nomi ufficiali dei calciatori di Serie A convocati (e pre-convocati) per la Coppa d'Africa:

ANGOLA

Kialonda Gaspar (Lecce)

(Lecce) Rui Modesto (Udinese)

(Udinese) Zito Luvumbo (Cagliari)

(Cagliari) M’Bala Nzola (Pisa)

NIGERIA (pre-convocazione)

Maduka Okoye (Udinese)

(Udinese) Fisayo Dele-Bashiru (Lazio)

(Lazio) Ebenezer Akinsanmiro (Pisa)

(Pisa) Ademola Lookman (Atalanta)

MALI

Lassana Coulibaly (Lecce)

ZAMBIA