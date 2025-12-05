I giocatori di Serie A già convocati per la Coppa d'Africa: i primi nomi ufficiali
Si avvicina la Coppa d'Africa e i club di Serie A si preparano a perdere i calciatori impegnati con le rispettive nazionali nella competizione continentale. Il Lecce ne saluterà addirittura tre dopo la 15esima giornata di campionato, con il torneo in calendario dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Tanti anche i pre-convocati, con Ademola Lookman pronto a guidare la Nigeria insieme all'ex Napoli Victor Osimhen.
Brutte notizie per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che tra dicembre e gennaio dovrà fare a meno di elementi importanti quali Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar, convocati dalle loro nazionali per l'edizione 2025 della Coppa d'Africa, in programma in Marocco fra poco più di due settimane. "I tre calciatori giallorossi - come racconta la nota ufficiale del club salentino - raggiungeranno i ritiri delle proprie Nazionali successivamente alla gara Lecce-Pisa, in programma venerdì 12 dicembre 2025", con Banda convocato dallo Zambia, Coulibaly che si aggregherà al gruppo squadra del Mali e Gaspar che farà parte della spedizione dell'Angola. Oltre al Lecce, perderanno calciatori importanti anche altre società di Serie A: il Pisa saluterà temporaneamente Nzola e Akinsanmiro, mentre l'Udinese non avrà a disposizione Rui Modesto e il portiere Okoye. Cagliari orfano di Luvumbo Zito, l'Atalanta invece sarà chiamata a rimpiazzare Lookman. La Lazio, dal canto suo, perderà un jolly in mediana come Dele-Bashiru.
Qui di seguito i primi nomi ufficiali dei calciatori di Serie A convocati (e pre-convocati) per la Coppa d'Africa:
ANGOLA
- Kialonda Gaspar (Lecce)
- Rui Modesto (Udinese)
- Zito Luvumbo (Cagliari)
- M’Bala Nzola (Pisa)
NIGERIA (pre-convocazione)
- Maduka Okoye (Udinese)
- Fisayo Dele-Bashiru (Lazio)
- Ebenezer Akinsanmiro (Pisa)
- Ademola Lookman (Atalanta)
MALI
- Lassana Coulibaly (Lecce)
ZAMBIA
- Lameck Banda (Lecce)