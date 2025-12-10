Bufera a Sportitalia, partono i Watussi con Malù Mpasinkatu in studio. La replica di Criscitiello: "Macché razzismo..."

Scoppia e si sgonfia in poche ore la polemica social legata alla presentazione della Coppa d’Africa su Sportitalia , in onda dal 21 dicembre. Durante il programma è infatti partita la celebre canzone I Watussi. A chiarire definitivamente l’accaduto sono i diretti protagonisti, Malù Mpasinkatu - ospite in studio proprio per parlare della competizione - e il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello , entrambi contattati da Fanpage.it.

Polemica a Sportitalia: la spiegazione di Malù

Mpasinkatu ha spento subito ogni illazione: “Io e Michele siamo come fratelli. Siamo cresciuti insieme, anzi l’ho cresciuto io”. Il giornalista congole­se ha commentato anche la scelta musicale partita durante il collegamento e diventata virale: “È una sciocchezza come tante. Sono rimasto un po’ basito? Sì, ma è stata una trovata del fonico, non c’entra Michele. Con lui non c’è nessun problema, non c’è nessun razzismo”.

Criscitiello: "Nel nostro contesto non c'è nulla di male"

Una puntualizzazione che ribalta completamente la narrativa iniziale, attribuendo l’episodio non a un intento offensivo ma a una scelta improvvisata del tecnico audio. Un dettaglio che chi non segue abitualmente Sportitalia non conosce: il fonico non è un semplice operatore, ma una presenza ricorrente e tutt’altro che marginale.: “Lui fa anche da ‘notaio’ nei nostri giochi e nel nostro programma. Durante la rubrica Lo sai che? viene chiamato il ‘notaio zio Cavanna’ perché fa parte a tutti gli effetti della trasmissione. È un gioco quasi radiofonico. L'assurdità è che già due anni fa abbiamo avuto i diritti in esclusiva della Coppa d'Africa e questa canzone l'abbiamo sempre messa. Poi è chiaro che nella fase del politicamente corretto la canzone dei Watussi non è usata più, ma nel nostro contesto non c'è nulla di male”, ha aggiunto Criscitiello, spiegando il contesto.