Dove vedere Marocco-Comore, Coppa d'Africa in tv? Dazn, Sky o Sportitalia, orario

Marocco-Comore è la partita inaugurale della Coppa d'Africa : i padroni di casa, Paese ospitante della competizione, se la vedranno contro una nazione di poco più di 700mila abitanti nel girone A.

Marocco-Comore, l'orario

Marocco-Comore andrà in scena oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 20 allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat.

Dove vedere Marocco-Comore in diretta tv

Marocco-Comore sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sportitalia, canale 6 del digitale terrestre.

Marocco-Comore, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login. Potrete seguire la partita di Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.