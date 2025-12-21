Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
Dove vedere Marocco-Comore, Coppa d'Africa in tv? Dazn, Sky o Sportitalia, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match inaugurale della competizione continentale
Coppa d'AfricaMaroccocomore

Marocco-Comore è la partita inaugurale della Coppa d'Africa: i padroni di casa, Paese ospitante della competizione, se la vedranno contro una nazione di poco più di 700mila abitanti nel girone A.

Marocco-Comore, l'orario

Marocco-Comore andrà in scena oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 20 allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat.

Dove vedere Marocco-Comore in diretta tv

Marocco-Comore sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sportitalia, canale 6 del digitale terrestre.

Marocco-Comore, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login. Potrete seguire la partita di Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Saibari, El Aynaoui; Diaz, Ben Seghir, Ezzalzouli; En-Nesyri. Ct: Regragui

COMORE (5-3-2): Anzimati-Aboudou; Youssouf, M'Dahoma, Toibibou, Soilihi, Boura; M'Changama, Bourhane, Z. Youssouf; Said, Selemani. Ct: Cusin

