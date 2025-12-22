Osimhen tiene il tempo con forchetta e cucchiaio a tavola prima dell'esordio della Nigeria in Coppa d'Africa

Giornata di vigilia per la Nigeria di Eric Chelle, pronta ad esordire in questa edizione della Coppa d'Africa contro la Tanzania , in occasione della prima giornata della fase a gironi. Prosegue l'avvicinamento anche nel ritiro delle super eagles, dove ieri Osimhen e compagni hanno alleviato la tensione psico-fisica di questi giorni riunendosi a cena, ballando e cantando a pochi passi dalla sfida in programma martedì alle ore 18:30 (italiane).

Nigeria, musica e sorrisi per Osimhen e compagni prima dell'esordio in Coppa d'Africa

"Cantano, ridono, stringono legami: tutto questo fa parte del lavoro. Martedì sera è vicino", scrive sui propri canali social ufficiali la nazionale nigeriana, pubblicando su Instagram il video che ritrae i calciatori scelti da Eric Chelle in un momento di relax, utile a compattare il gruppo e ad allontanare la pressione della vigilia. Protagonista assoluto l'ex Napoli Victor Osimhen, una delle stelle di questa Nigeria: forchetta e cucchiaio per tenere il tempo a tavola, rispettando i suoni della tradizione e coinvolgendo il resto dei compagni di squadra. Più tranquillo, invece, l'atalantino Ademola Lookman, che ha preferito restare a guardare e accennare un sorriso, rivolgendosi proprio verso il lato del tavolo in cui sedeva il centravanti del Galatasaray.