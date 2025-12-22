Osimhen tiene il tempo con forchetta e cucchiaio a tavola prima dell'esordio della Nigeria in Coppa d'Africa
Giornata di vigilia per la Nigeria di Eric Chelle, pronta ad esordire in questa edizione della Coppa d'Africa contro la Tanzania, in occasione della prima giornata della fase a gironi. Prosegue l'avvicinamento anche nel ritiro delle super eagles, dove ieri Osimhen e compagni hanno alleviato la tensione psico-fisica di questi giorni riunendosi a cena, ballando e cantando a pochi passi dalla sfida in programma martedì alle ore 18:30 (italiane).
Nigeria, musica e sorrisi per Osimhen e compagni prima dell'esordio in Coppa d'Africa
"Cantano, ridono, stringono legami: tutto questo fa parte del lavoro. Martedì sera è vicino", scrive sui propri canali social ufficiali la nazionale nigeriana, pubblicando su Instagram il video che ritrae i calciatori scelti da Eric Chelle in un momento di relax, utile a compattare il gruppo e ad allontanare la pressione della vigilia. Protagonista assoluto l'ex Napoli Victor Osimhen, una delle stelle di questa Nigeria: forchetta e cucchiaio per tenere il tempo a tavola, rispettando i suoni della tradizione e coinvolgendo il resto dei compagni di squadra. Più tranquillo, invece, l'atalantino Ademola Lookman, che ha preferito restare a guardare e accennare un sorriso, rivolgendosi proprio verso il lato del tavolo in cui sedeva il centravanti del Galatasaray.