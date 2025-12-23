Terza giornata di gare in Coppa d'Africa . A Tangeri fa il proprio esordio il Senegal , tra le nazionali che vogliono andare più lontano possibile nella competizione. La squadra guidata da Koulibaly e Mané affronterà la Botswana.

Senegal-Botswana, l'orario

Senegal-Botswana andrà in scena oggi, martedì 23 dicembre, alle ore 16 allo stadio Ibn Batouta di Tangeri.

Dove vedere Senegal-Botswana in diretta tv

Senegal-Botswana sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Senegal-Botswana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login. Potrete seguire la partita di Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.