Nigeria-Tanzania diretta: segui la partita di Coppa d’Africa oggi

È il giorno dell’esordio in Coppa d’Africa per la Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman. Le Super Eagles aprono il loro cammino nel torneo continentale affrontando la Tanzania nella prima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa, in corso in Marocco. Riflettori puntati su una Nigeria chiamata a riscattare la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 e, come da tradizione, inserita tra le favorite alla vigilia. La sfida si giocherà al Complexe sportif de Fès di Fès. Tutti gli aggiornamenti in diretta.