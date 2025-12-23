Nigeria-Tanzania diretta: segui la partita di Coppa d’Africa oggi
È il giorno dell’esordio in Coppa d’Africa per la Nigeria di Victor Osimhen e Ademola Lookman. Le Super Eagles aprono il loro cammino nel torneo continentale affrontando la Tanzania nella prima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa, in corso in Marocco. Riflettori puntati su una Nigeria chiamata a riscattare la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 e, come da tradizione, inserita tra le favorite alla vigilia. La sfida si giocherà al Complexe sportif de Fès di Fès. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
18:07
Squadre in campo per il riscaldamento
Le due squadre in campo per il riscaldamento. Alle 18:30 il fischio d'inizio.
17:59
Alla scoperta della Tanzania
La Tanzania si presenta in Coppa d’Africa con il peso della storia, ma anche con l’entusiasmo di chi ha ancora tutto da scrivere. Per le Taifa Stars si tratta infatti solo della quarta partecipazione alla fase finale del torneo continentale, un dato che racconta bene quanto la qualificazione rappresenti già di per sé un traguardo significativo.
17:45
La Nigeria fa paura
Il potenziale delle Super Aquile è infinito con, in attacco, star del calibro di Osimhen (ex Napoli ora al Galatasaray) e Lookman, asso dell’Atalanta. Tra le fila della nazionale nigeriana figurano anche Dele-Bashiru (Lazio) e Akinsanmiro (Pisa).
17:30
L’esordio della Nigeria
Alle 18.30 l’atteso esordio delle Nigeria. Le Super Aquile se la vedranno con la Tanzania al Fes Stadium nella prima gara del gruppo C.