Dove vedere Marocco-Mali in tv? Sportitalia o Dazn, orario
Dopo aver battuto le Comore all'esordio, il Marocco di Regragui sfida il Mali in occasione della seconda giornata della fase a gironi di questa Coppa d'Africa, giunta alla sua 35esima edizione. In campo anche il romanista El Aynaoui, accompagnato dal talento dell'ex Milan Brahim Diaz, già a segno pochi giorni fa.
Marocco-Mali, l'orario
Marocco-Mali andrà in scena oggi, venerdì 26 dicembre, alle ore 21 allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat.
Dove vedere Marocco-Mali in diretta tv
Marocco-Mali sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Marocco-Mali, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, che metterà a disposizione degli appassionati il sito sportitalia.it e l'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita della Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Regragui e Saintfiet
MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Saibari; Brahim Diaz, Rahimi, El Aynaoui. Ct. Regragui.
MALI (4-2-3-1): Samassa; Dante, Fofana, Niakate, W. Coulibaly; Dieng, Sangare; L. Doumbia, N. Coulibaly, Toure; Dorgeles. Ct. Saintfiet.
Dopo aver battuto le Comore all'esordio, il Marocco di Regragui sfida il Mali in occasione della seconda giornata della fase a gironi di questa Coppa d'Africa, giunta alla sua 35esima edizione. In campo anche il romanista El Aynaoui, accompagnato dal talento dell'ex Milan Brahim Diaz, già a segno pochi giorni fa.
Marocco-Mali, l'orario
Marocco-Mali andrà in scena oggi, venerdì 26 dicembre, alle ore 21 allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat.
Dove vedere Marocco-Mali in diretta tv
Marocco-Mali sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Marocco-Mali, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, che metterà a disposizione degli appassionati il sito sportitalia.it e l'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita della Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.