Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Marocco-Mali in tv? Sportitalia o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul secondo impegno nel torneo della nazionale padrone di casa: in campo El Aynaoui
TagsMaroccoMaliCoppa d'Africa

Dopo aver battuto le Comore all'esordio, il Marocco di Regragui sfida il Mali in occasione della seconda giornata della fase a gironi di questa Coppa d'Africa, giunta alla sua 35esima edizione. In campo anche il romanista El Aynaoui, accompagnato dal talento dell'ex Milan Brahim Diaz, già a segno pochi giorni fa.

Marocco-Mali, l'orario

Marocco-Mali andrà in scena oggi, venerdì 26 dicembre, alle ore 21 allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat.

Dove vedere Marocco-Mali in diretta tv

Marocco-Mali sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Marocco-Mali, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, che metterà a disposizione degli appassionati il sito sportitalia.it e l'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita della Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Le probabili formazioni di Regragui e Saintfiet

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Saibari; Brahim Diaz, Rahimi, El Aynaoui. Ct. Regragui.

MALI (4-2-3-1): Samassa; Dante, Fofana, Niakate, W. Coulibaly; Dieng, Sangare; L. Doumbia, N. Coulibaly, Toure; Dorgeles. Ct. Saintfiet.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Dopo aver battuto le Comore all'esordio, il Marocco di Regragui sfida il Mali in occasione della seconda giornata della fase a gironi di questa Coppa d'Africa, giunta alla sua 35esima edizione. In campo anche il romanista El Aynaoui, accompagnato dal talento dell'ex Milan Brahim Diaz, già a segno pochi giorni fa.

Marocco-Mali, l'orario

Marocco-Mali andrà in scena oggi, venerdì 26 dicembre, alle ore 21 allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat.

Dove vedere Marocco-Mali in diretta tv

Marocco-Mali sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Marocco-Mali, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, che metterà a disposizione degli appassionati il sito sportitalia.it e l'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la partita della Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Roma, i complimenti a N'Dicka ed El AynaouiPolemiche in Coppa d'Africa
1
Dove vedere Marocco-Mali in tv? Sportitalia o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Regragui e Saintfiet

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS