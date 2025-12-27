La Nigeria batte la Tunisia e vola agli ottavi di Coppa d'Africa, pari tra Senegal e Congo

ROMA - Arriva un verdetto in Coppa d'Africa dopo le gare andate in scena oggi (27 dicembre) valide per la 2 ª giornata dei gironi C e D, con la Nigeria che vola agli ottavi di finale con un turno di anticipo.

La Nigeria batte la Tunisia e vola agli ottavi

Le 'SuperAquile', dopo il successo all'esordio sulla Tanzania, battono 3-2 a Fes la Tunisia, chiudendo virtualmente la partita già al 67' con i gol dell'ex napoletano Osimhen, di Ndidi e dell'atalantino Lookman (solo panchina per il laziale Dele-Bashiru). Talbi e Abdi su rigore riportano sotto le 'Aquile di Cartagine', ma la Nigeria resiste e conquista altri tre punti che le garantiscono il passaggio del girone (i tunisini restano comunque secondi da soli con 3 punti).

Tra Uganda e Tanzania finisce 1-1

Nello stesso raggruppamento infatti finisce 1-1 la sfida dell'Al Barid Stadium di Rabat tra Uganda e Tanzania, che conquistano così il loro primo punto nel torneo. Accade tutto nel secondo tempo con il match che si sblocca al 59' con un rigore Msuva, che regala il vantaggio alla Tanzania, poi all'80' il pareggio dell'Uganda grazie a Ikpeazu. Nel finale, al 91', dagli undici metri fallisce Okello, che avrebbe potuto regalare all'Uganda il bottino pieno.

Solo un pari per il Senegal, vince il Benin

Nel girone D invece pareggio per 1-1 tra il Senegal capitanato dall'ex napoletano Koulibaly (ancora panchina per il laziale Dia) e il Congo. La partita si sblocca al 61' con il vantaggio congolese firmato da Bakambu, otto minuti dopo però arriva il definitivo pareggio di Sadio Mané. Senegal e Congo sempre prime a quota 4 punti, uno in più rispetto al Benin, vittorioso per 1-0 sul fanalino di coda Botswana (ancora a quota zero): a decidere la sfida un gol di Roche al 28'.

