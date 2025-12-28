Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Dove vedere Costa d'Avorio-Camerun in tv: l'orario della sfida di N'Dicka in Coppa d'Africa

Secondo impegno nel torneo continentale per il difensore della Roma e per la sua nazionale: scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita del gruppo F
Coppa d'AfricaCosta d'AvorioCamerun

La Costa d'Avorio di Evan N'Dicka sfida i leoni indomabili del Camerun, in occasione della sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di questa Coppa d'Africa. Esordio positivo per le due nazionali, che hanno battuto rispettivamente Mozambico e Gabon nel gruppo F. Riflettori puntati sul difensore della Roma, accompagnato dall'atalantino Kossounou e da Bayo, che milita sempre in Serie A tra le fila dell'Udinese.

Costa d'Avorio-Camerun, l'orario

Costa d'Avorio-Camerun andrà in scena oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 21 allo "Stade de Marrekech".

Dove vedere Costa d'Avorio-Camerun in diretta tv

Costa d'Avorio-Camerun sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Costa d'Avorio-Camerun, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Faé e Pagou

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Konan, O. Diomande, Ndicka, Kossounou; S. Fofana, Kessie, Sangaré; Y. Diomande, Diallo, Guessand. CT: Faé.

CAMERUN (4-2-3-1): Epassy; Tchamadeu, Wooh, Boyomo, Tolo; Onana, Baleba; Mbeumo, Dina Ebimbe, Nkoudou; Magri. CT: Pagou.

 

