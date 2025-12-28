Dove vedere Costa d'Avorio-Camerun in tv: l'orario della sfida di N'Dicka in Coppa d'Africa

La Costa d'Avorio di Evan N'Dicka sfida i leoni indomabili del Camerun, in occasione della sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di questa Coppa d'Africa. Esordio positivo per le due nazionali, che hanno battuto rispettivamente Mozambico e Gabon nel gruppo F. Riflettori puntati sul difensore della Roma, accompagnato dall'atalantino Kossounou e da Bayo, che milita sempre in Serie A tra le fila dell'Udinese.