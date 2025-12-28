Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Incredibile in Coppa d'Africa: il portiere del Sudan sviene e poi rientra in campo© Sportitalia

Incredibile in Coppa d'Africa: il portiere del Sudan sviene e poi rientra in campo

Momenti di terrore per Elneel Abuzaid che è crollato a terra durante il match contro la Guinea Equatoriale
1 min

Grande spavento in Coppa d'Africa, nel corso della partita che il Sudan ha vinto per 1-0 sulla Guinea Equatoriale nel gruppo E: Monged Elneel Abuzaid, portiere del Sudan, è improvvisamente crollato a terra svenuto al 37’ del primo tempo senza apparente motivo, lontano dall'azione di gioco. Si è temuto il peggio: i medici sono intervenuti immediatamente, ma per fortuna, dopo gli accertamenti dello staff sanitario, il giocatore è stato giudicato idoneo a riprendere la partita.

Le cause dello svenimento

Subito dopo il malore, durante i soccorsi, il commissario tecnico Kwesi Appiah ha mandato a riscaldarsi il secondo portiere Alnour Saeed, che però alla fine è rimasto in panchina. Secondo le prime ricostruzioni, il malore di Elneel, 29enne portiere dell'El Merreikh di Bentiu, sarebbe stato causato da un calo glicemico. Il Sudan si è aggiudicato la partita grazie a un'autorete al 74' di Saul Coco, difensore del Torino. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

