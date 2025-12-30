Coppa d'Africa: Nigeria show contro l'Uganda, la Tanzania ferma la Tunisia e vede gli ottavi

Martedì 30 dicembre dedicato alle partite valide per la terza giornata dei gironi C e D della Coppa d'Africa . Tre vittorie su tre per la Nigeria di Victor Osimhen, che chiude in testa al proprio raggruppamento, battendo a Fès l' Uganda con il punteggio di 3-1 . A Rabat, invece, finisce 1-1 tra Tanzania e Tunisia , con la rete di Feisal Salum che consente di vedere gli ottavi in qualità di quarta migliore terza. Alle ore 20 spazio a Benin-Senegal e Botswana-Congo .

Coppa d'Africa: la Nigeria batte anche l'Uganda

A Fès è Onuachu a sbloccare le marcature tra Uganda e Nigeria: al 28', imbucata perfetta per Dele-Bashiru, che regala l'assist al numero 19 delle super eagles e lancia un segnale a Maurizio Sarri. Tap-in vincente del compagno di reparto di Osimhen. Nella ripresa, succede di tutto in casa ugandese: si fa male il primo portiere Onyango, ma il suo sostituto Salim Magoola si fa espellere dopo 10 minuti per una parata all'esterno dell'area di rigore, stoppando con il guanto il tentativo di pallonetto di Osimhen. Entra il terzo estremo difensore, ma pesa l'inferiorità numerica, che apre le porte alla doppietta di Onyedika. Non basta il gol della bandiera di Mato, che rende solo meno amaro il passivo per l'Uganda, eliminata dalla Coppa d'Africa. Nessun minuto giocato, quest'oggi, per l'atalantino Ademola Lookman.

Orgoglio Tanzania, pareggio indolore per la Tunisia

Avvio frizzante anche tra Tanzania e Tunisia, con la nazionale di Trabelsi che centra un palo clamoroso al 14' con Gharbi, bravo a disegnare un pregevole sinistro a giro, fermato solo dal legno alla destra del portiere avversario. È il preludio al vantaggio tunisino, firmato proprio dal classe 2002 al minuto 43, dopo un'on field review lunga oltre 120 secondi per il fallo di Abdallah ai danni di Mastouri. Calcio di rigore e gol di Gharbi, che spiazza con freddezza Masalanga. Nella seconda frazione, nonostante il pressing dei tunisini, è Salum a regalare gioia e speranza alla Tanzania, che sale a quota 2 in classifica, con una differenza reti migliore rispetto all'Angola, nella speciale graduatoria dedicata alle migliori terze. Fondamentale in chiave ottavi di finale. 1-1 il finale.