Dove vedere Gabon-Costa d'Avorio in tv: l'orario della sfida di N'Dicka in Coppa d'Africa

Gabon e Costa d'Avorio si affrontano nell'ultima partita della fase a gironi della Coppa d'Africa. Situazioni opposte per le due formazioni. Aubameyang e compagni sono già eliminati: la nazionale gabonese ha disilluso tutte le aspettative sulla squadra perdendo entrambe le partite giocate ai gironi. Quantomeno ci sarà la volontà di finire in bellezza un torneo disastroso. Mentre i campion in carica, guidati da N'Dicka, sono in vetta al girone ma si giocano la qualificazione all'ultima giornata con Camerun e Mozambico, protagoniste dell'altra sfida in contemporanea.