mercoledì 31 dicembre 2025
Dove vedere Gabon-Costa d'Avorio in tv: l'orario della sfida di N'Dicka in Coppa d'Africa

Ultima giornata della fase a gironi: Aubameyang saluta già la competizione ma vuole chiudere con dignità. I campioni in carica vedono gli ottavi: tutte le info
2 min
TagsCoppa d'AfricaGabonCosta d'Avorio

Gabon e Costa d'Avorio si affrontano nell'ultima partita della fase a gironi della Coppa d'Africa. Situazioni opposte per le due formazioni. Aubameyang e compagni sono già eliminati: la nazionale gabonese ha disilluso tutte le aspettative sulla squadra perdendo entrambe le partite giocate ai gironi. Quantomeno ci sarà la volontà di finire in bellezza un torneo disastroso. Mentre i campion in carica, guidati da N'Dicka, sono in vetta al girone ma si giocano la qualificazione all'ultima giornata con Camerun e Mozambico, protagoniste dell'altra sfida in contemporanea.

Gabon-Costa d'Avorio, l'orario

Gabon-Costa d'Avorio andrà in scena oggi, mercoledì 31 dicembre, alle ore 20 allo Stade de Marrakech.

Dove vedere Gabon-Costa d'Avorio in diretta tv

Gabon-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Gabon-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

