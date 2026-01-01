Gabon fuori dalla Coppa d'Africa, il Governo la prende malissimo: decisioni clamorose e Aubameyang cacciato
L'avventura in Coppa d'Africa del Gabon è terminata alla fase a gironi, dopo tre partite giocate (contro Camerun, Mozambico e Costa D'Avorio) e zero punti conquistati. Una spedizione che non è stata affatto gradita dal Governo, che ha sospeso la Nazionale fino al nuovo ordine, sciolto lo staff tecnico ed escluso Aubameyang e il capitano Ecuele Manga.
Il Governo del Gabon: "La federazione deve assumersi le proprie responsabilità"
"Tenuto conto della prestazione disonorevole delle Pantere durante la Coppa d’Africa, il Governo ha deciso di sciogliere staff tecnico, di sospendere la Nazionale fino a nuovo ordine e l'esclusione di Pierre-Emerick Aubameyang e del capitano Bruno Ecuele Manga. Il Governo invita la Federazione Gabonese ad assumersi tutte le proprie responsabilità". Questa la nota del Governo del Gabon. Il presidente del Gabon Brice Oligui Nguema, prima dell'ultima sfida del girone, persa per 3-2 contro la Costa d'Avorio, aveva criticato la squadra, evidenziando una "mancanza di metodo e di risorse", come dichiarato dall'emittente televisiva Gabon 24. In particolare, Aubameyang (miglior marcatore della storia della nazionale) è rientrato in anticipo al Marsiglia, saltando l'ultima giornata, dopo un problema alla coscia accusato contro il Mozambico.