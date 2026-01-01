Gabon fuori dalla Coppa d'Africa, il Governo la prende malissimo: decisioni clamorose e Aubameyang cacciato

L'avventura in Coppa d'Africa del Gabon è terminata alla fase a gironi, dopo tre partite giocate (contro Camerun, Mozambico e Costa D'Avorio) e zero punti conquistati. Una spedizione che non è stata affatto gradita dal Governo, che ha sospeso la Nazionale fino al nuovo ordine, sciolto lo staff tecnico ed escluso Aubameyang e il capitano Ecuele Manga.