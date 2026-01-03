Coppa d'Africa: il Senegal vola ai quarti, il Mali elimina la Tunisia ai calci di rigore

Va in archivio la prima giornata dedicata agli ottavi di finale della 35esima edizione della Coppa d'Africa . Il Senegal ha la meglio sul Sudan , nonostante le difficoltà iniziali, e stacca il pass per i quarti della competizione continentale. Successo thriller per il Mali , che elimina la Tunisia soltanto ai calci di rigore, nonostante l'uomo in meno per circa 90 minuti.

Coppa d'Africa: il Senegal vola ai quarti, il Mali batte la Tunisia ai calci di rigore

Vittoria in rimonta per il Senegal, che non demorde dopo la rete del vantaggio del Sudan firmata da Abdallah: prima dell'intervallo, c'è spazio per il micidiale uno-due di Gueye, che fa esplodere il pubblico di fede senegalese. Nella ripresa, invece, a chiudere la contesa è Mbaye, a segno al minuto 77. 3-1 il finale, con i Leoni della Teranga che ritroveranno anche Kalidou Koulibaly in occasione dei quarti. A Casablanca, invece, il Mali gioca più di un'ora in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione incassata da Woyo Coulibaly, calciatore che si sta mettendo in mostra con i colori del Sassuolo in Serie A. All'88', però, crolla il muro maliano, abbattuto dall'eroe di serata: Chaouat finalizza l'assist di Saad e sblocca il match. Al sesto minuto di recupero, succede di tutto: il Mali si riversa in avanti e si guadagna una clamorosa opportunità per pareggiare i conti: penalty per la nazionale di Saintfiet, Sinayoko sul dischetto e 1-1 alla fine dei tempi regolamentari. Nei supplementari, a prevalere è la paura: ai calci di rigore, invece, vince proprio il Mali, che la ribalta anche dagli 11 metri dopo una partita infinita. Decisivo l'ultimo penalty dell'ex Atalanta El Bilal Touré.