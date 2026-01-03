Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa d'Africa: il Senegal vola ai quarti, il Mali elimina la Tunisia ai calci di rigore

I Leoni della Teranga staccano il pass per il prossimo turno del torneo, dove ritroveranno anche l'ex Napoli Koulibaly. Finale thriller a Casablanca
2 min
TagsCoppa d'AfricaSenegalMali

Va in archivio la prima giornata dedicata agli ottavi di finale della 35esima edizione della Coppa d'Africa. Il Senegal ha la meglio sul Sudan, nonostante le difficoltà iniziali, e stacca il pass per i quarti della competizione continentale. Successo thriller per il Mali, che elimina la Tunisia soltanto ai calci di rigore, nonostante l'uomo in meno per circa 90 minuti.

Coppa d'Africa: il Senegal vola ai quarti, il Mali batte la Tunisia ai calci di rigore

Vittoria in rimonta per il Senegal, che non demorde dopo la rete del vantaggio del Sudan firmata da Abdallah: prima dell'intervallo, c'è spazio per il micidiale uno-due di Gueye, che fa esplodere il pubblico di fede senegalese. Nella ripresa, invece, a chiudere la contesa è Mbaye, a segno al minuto 77. 3-1 il finale, con i Leoni della Teranga che ritroveranno anche Kalidou Koulibaly in occasione dei quarti. A Casablanca, invece, il Mali gioca più di un'ora in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione incassata da Woyo Coulibaly, calciatore che si sta mettendo in mostra con i colori del Sassuolo in Serie A. All'88', però, crolla il muro maliano, abbattuto dall'eroe di serata: Chaouat finalizza l'assist di Saad e sblocca il match. Al sesto minuto di recupero, succede di tutto: il Mali si riversa in avanti e si guadagna una clamorosa opportunità per pareggiare i conti: penalty per la nazionale di Saintfiet, Sinayoko sul dischetto e 1-1 alla fine dei tempi regolamentari. Nei supplementari, a prevalere è la paura: ai calci di rigore, invece, vince proprio il Mali, che la ribalta anche dagli 11 metri dopo una partita infinita. Decisivo l'ultimo penalty dell'ex Atalanta El Bilal Touré.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Senegal-Sudan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS