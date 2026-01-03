Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Coppa d’Africa, Senegal e Mali ai quarti di finale © APS

Coppa d’Africa, Senegal e Mali ai quarti di finale

Una doppietta di Gueye e una rete di Mbaye manda ko il Sudan, i calci di rigore sono fatali alla Tunisia
1 min
MAROCCO - Il Senegal è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale della Coppa d’Africa. Il netto successo in rimonta per 3-1 certifica l’ottima prestazione contro il Sudan che aveva trovato il vantaggio in avvio con Abdallah dopo appena sei minuti di gioco. Alla mezz’ora il Senegal riporta in equilibrio il risultato con Gueye che prima dell’intervallo firma il raddoppio. Il Senegal mette al sicuro il risultato nella ripresa con il terzo gol di Mbaye che garantisce la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Il Senegal nel prossimo turno affronterà il Mali che resiste per oltre novanta minuti in dieci uomini ed elimina la Tunisia ai calci di rigore. La Tunisia trova il vantaggio a due minuti dal novantesimo da Chaouat. Ma nel recupero il Mali trova il gol del pareggio grazie al calcio di rigore realizzato da Sinayoko. Ai tempi supplementari il punteggio non cambia: si va ai calci di rigore. Gli errori di Abdi, Achouri e Romdhane condannano la Tunisia. 

