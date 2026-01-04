Coppa d'Africa, il Marocco di El Aynaoui vola ai quarti di finale: Tanzania ko

Il Marocco batte la Tanzania 1-0 e vola ai quarti di finale della Coppa d'Africa. Gli uomini di Regragui, che ha schierato dal primo minuto il romanista El Ayanoui (in campo per 90'), si impongono al termine di una sfida dominata e nella quale hanno creato le occasioni migliori. Dopo una rete annullata a Saibari nel primo tempo, il Marocco prende in mano la gara e prima dell'intervallo sfiora tre volte il vantaggio: due volte con El Kaabi e una con Brahim Diaz. E' proprio l'ex milanista a rompere l'equilibrio al 64', con un tiro preciso che batte il portiere Masalanga.