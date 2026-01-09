Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Mali-Senegal in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario della sfida in Coppa d'Africa

Dove vedere Mali-Senegal in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario della sfida in Coppa d'Africa

Dopo aver eliminato rispettivamente Tunisia e Sudan agli ottavi di finale è il momento della sfida valida per i quarti
Mali-Senegal, a voi. Allo Stadio Ibn Battuta di Tangeri è il giorno della gara valida per i quarti di finale della Coppa d'Africa. Il Mali ci è arrivato eliminando la Tunisia ai calci di rigore (1-1 dopo i tempi regolamentari), il Senegal battendo 3-1 il Sudan. Chi passa il prossimo 14 gennaio alle 18, sempre a Tagneri, affronterà la vincente di Egitto-Costa D'Avorio.

Mali-Senegal, l'orario

Mali-Senegal è in programma oggi, venerdì 9 gennaio, alle ore 17, allo Stadio Ibn Battuta di Tangeri, in Marocco.

Dove vedere Mali-Senegal in diretta tv

Mali-Senegal, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Mali-Senegal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

