Coppa d'Africa, il Senegal vola in semifinale: con il Mali decide un gol di Ndiaye

Ndiaye sblocca il risultato, il Mali resta in dieci

Il Senegal parte forte, ma il Mali risponde senza paura, chiedendo il rigore al 3' per un contatto tra l'ex napoletano Koulibaly e Sinayoko, che finisce a terra. L'arbitro sudafricano Abongile Tom fa però segno che è tutto regolare. Il replay, effettivamente, sembra dargli ragione: l'attaccante dell'Auxerre cerca il piede del difensore senegalese, accentuando poi la caduta. Nel primo tempo regna l'equilibrio con sporadici lampi da una parte e dall'altra. Al 27' i leoni del Senegal ruggiscono, trovando il gol del vantaggio: discesa sulla destra di Diatta, rasoterra in mezzo, papera del portiere Diarra che si fa sfuggire il pallone e per Iliman Ndiaye, attaccante dell'Everton, è un gioco da ragazzi appoggiare nella porta sguarnita. Il Senegal si fa ancora pericoloso con Diallo e con Diouf, poi, poco prima dell'intervallo, il Mali resta in dieci uomini: capitan Bissouma, già ammonito al 23' per una scorrettezza, si becca il secondo giallo per un'entrataccia in ritardo su un avversario. Si va così al riposo con il Senegal in vantaggio di un gol e di un uomo.

Il Mali ci prova, il Senegal resiste

Nella ripresa il Senegal spinge con forza e nel primo quarto d'ora sfiora tre volte il raddoppio: prima con Diarra, poi con Gueye e infine con Diallo. Il Mali, nonostante l'inferiorità, resta in partita: resiste agli attacchi avversari e prova a reagire: Diabi, al 57' si rende pericoloso con una girata dall'interno dell'area di rigore; il Senegal prova a spingere e nel giro di due minuti sfiora due volte il raddoppio: prima con un tiro di Manè, poi con un colpo di testa di Ciss: in entrambe le occasioni, il portiere del Mali risponde presente. Ancora Ciss è protagonista al 76', ma una volta davanti a Diarra si lascia ipnotizzare e calcia debolmente. Il Mali nel finale inserisce l'artiglieria pesante (tre centravanti, nonostante l'inferiorità) e attacca a testa bassa. Il Senegal si difende e riparte in contropiede: Camara, con uno splendido tiro al volo, colpisce il palo. Il Senegal affronterà in semifinale, mercoledì prossimo, la vincente di Egitto-Costa d'Avorio in programma domani.