Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coppa d'Africa, il Senegal vola in semifinale: con il Mali decide un gol di Ndiaye© APS

Coppa d'Africa, il Senegal vola in semifinale: con il Mali decide un gol di Ndiaye

Gli uomini di Thiaw sfruttano una papera del portiere Diarra e passano il turno
3 min
TagsMaliSenegal

TANGERI (Marocco) - La Coppa d'Africa entra nel vivo con il primo dei quarti di finale: il Senegal batte il Mali 1-0 e approda in semifinale. Gli uomini del ct Pepe Thiaw si aggiudicano la sfida grazie ad una rete di Ndiaye (che sfrutta una papera del portiere Diarra). Il Senegal affronterà ora la vincente del match tra Egitto e Costa D'Avorio.

Mali-Senegal, tabellino e statistiche

Ndiaye sblocca il risultato, il Mali resta in dieci

Il Senegal parte forte, ma il Mali risponde senza paura, chiedendo il rigore al 3' per un contatto tra l'ex napoletano Koulibaly e Sinayoko, che finisce a terra. L'arbitro sudafricano Abongile Tom fa però segno che è tutto regolare. Il replay, effettivamente, sembra dargli ragione: l'attaccante dell'Auxerre cerca il piede del difensore senegalese, accentuando poi la caduta. Nel primo tempo regna l'equilibrio con sporadici lampi da una parte e dall'altra. Al 27' i leoni del Senegal ruggiscono, trovando il gol del vantaggio: discesa sulla destra di Diatta, rasoterra in mezzo, papera del portiere Diarra che si fa sfuggire il pallone e per Iliman Ndiaye, attaccante dell'Everton, è un gioco da ragazzi appoggiare nella porta sguarnita. Il Senegal si fa ancora pericoloso con Diallo e con Diouf, poi, poco prima dell'intervallo, il Mali resta in dieci uomini: capitan Bissouma, già ammonito al 23' per una scorrettezza, si becca il secondo giallo per un'entrataccia in ritardo su un avversario. Si va così al riposo con il Senegal in vantaggio di un gol e di un uomo.

Coppa D'Africa, il calendario

Il Mali ci prova, il Senegal resiste

Nella ripresa il Senegal spinge con forza e nel primo quarto d'ora sfiora tre volte il raddoppio: prima con Diarra, poi con Gueye e infine con Diallo. Il Mali, nonostante l'inferiorità, resta in partita: resiste agli attacchi avversari e prova a reagire: Diabi, al 57' si rende pericoloso con una girata dall'interno dell'area di rigore; il Senegal prova a spingere e nel giro di due minuti sfiora due volte il raddoppio: prima con un tiro di Manè, poi con  un colpo di testa di Ciss: in entrambe le occasioni, il portiere del Mali risponde presente. Ancora Ciss è protagonista al 76', ma una volta davanti a Diarra si lascia ipnotizzare e calcia debolmente. Il Mali nel finale inserisce l'artiglieria pesante (tre centravanti, nonostante l'inferiorità) e attacca a testa bassa. Il Senegal si difende e riparte in contropiede: Camara, con uno splendido tiro al volo, colpisce il palo. Il Senegal affronterà in semifinale, mercoledì prossimo, la vincente di Egitto-Costa d'Avorio in programma domani.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Mali-Senegal, tabellino e statistiche

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS