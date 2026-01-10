Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario della sfida in Coppa d'Africa

Le due nazionali si giocano l'accesso ai quarti di finale della competizione: la vincente inconterà il Senegal
TagsCoppa d'AfricaEgittoCosta d'Avorio

Egitto e Costa d'Avorio si giocano l'accesso alle semifinali della Coppa d'Africa dopo aver eliminato rispettivamente Benin e Burkin Faso: la vincente sfiderà il Senegal.

Egitto-Costa d'Avorio, l'orario

Egitto-Costa d'Avorio è in programma oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 20, allo Stadio Adrar di Agadir, in Marocco.

Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in diretta tv

Egitto-Costa d'Avorio, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Egitto-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Le formazioni ufficiali

EGITTO (4-3-1-2): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Abdelmaguid, Fathy; Ashour, Salah, Marmoush. Ct: Hassan.

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Inao Oulai, Kessie, Sangaré; Diallo, Guessand, Yan Diomande. Ct: Faé.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Egitto e Costa d'Avorio si giocano l'accesso alle semifinali della Coppa d'Africa dopo aver eliminato rispettivamente Benin e Burkin Faso: la vincente sfiderà il Senegal.

Egitto-Costa d'Avorio, l'orario

Egitto-Costa d'Avorio è in programma oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 20, allo Stadio Adrar di Agadir, in Marocco.

Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in diretta tv

Egitto-Costa d'Avorio, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Egitto-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Raspadori, la Roma speraChivu e Conte: verba volant scudetti manent
1
Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario della sfida in Coppa d'Africa
2
Le formazioni ufficiali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS