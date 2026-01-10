Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario della sfida in Coppa d'Africa
Egitto e Costa d'Avorio si giocano l'accesso alle semifinali della Coppa d'Africa dopo aver eliminato rispettivamente Benin e Burkin Faso: la vincente sfiderà il Senegal.
Egitto-Costa d'Avorio, l'orario
Egitto-Costa d'Avorio è in programma oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 20, allo Stadio Adrar di Agadir, in Marocco.
Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in diretta tv
Egitto-Costa d'Avorio, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Egitto-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali
EGITTO (4-3-1-2): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Abdelmaguid, Fathy; Ashour, Salah, Marmoush. Ct: Hassan.
COSTA D'AVORIO (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Inao Oulai, Kessie, Sangaré; Diallo, Guessand, Yan Diomande. Ct: Faé.
