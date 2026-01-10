Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario della sfida in Coppa d'Africa

Egitto e Costa d'Avorio si giocano l'accesso alle semifinali della Coppa d'Africa dopo aver eliminato rispettivamente Benin e Burkin Faso : la vincente sfiderà il Senegal .

Egitto-Costa d'Avorio, l'orario

Egitto-Costa d'Avorio è in programma oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 20, allo Stadio Adrar di Agadir, in Marocco.

Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in diretta tv

Egitto-Costa d'Avorio, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Egitto-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.