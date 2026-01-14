Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Dove vedere Nigeria-Marocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa

La squadra ospitante della competizione si gioca l'accesso alla finale contro Lookman e Osimhen
1 min
TagsCoppa d'AfricaNigeriaMarocco

Nigeria e Marocco si affrontano in semifinale di Coppa d'Africa: chi vincerà staccherà il pass per la finale del 18 gennaio contro una tra Senegal ed Egitto.

Nigeria-Marocco, l'orario

Nigeria-Marocco è in programma oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 21, al Prince Moulay Abdellah Stadium a Rabat, in Marocco.

Dove vedere Nigeria-Marocco in diretta tv

Nigeria-Marocco, valida per le semifinali di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Nigeria-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Tutte le news di Coppa Africa

