Dove vedere Nigeria-Marocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa

Nigeria e Marocco si affrontano in semifinale di Coppa d'Africa : chi vincerà staccherà il pass per la finale del 18 gennaio contro una tra Senegal ed Egitto.

Nigeria-Marocco, l'orario

Nigeria-Marocco è in programma oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 21, al Prince Moulay Abdellah Stadium a Rabat, in Marocco.

Dove vedere Nigeria-Marocco in diretta tv

Nigeria-Marocco, valida per le semifinali di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Nigeria-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.