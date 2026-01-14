Dove vedere Senegal-Egitto in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario della sfida in Coppa d'Africa

Senegal ed Egitto si affrontano in semifinale di Coppa d'Africa : chi vincerà staccherà il pass per la finale del 18 gennaio contro una tra Nigeria e Marocco.

Senegal-Egitto, l'orario

Senegal-Egitto è in programma oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 18, allo Stadio Ibn-Batouta di Tangeri, in Marocco.

Dove vedere Senegal-Egitto in diretta tv

Senegal-Egitto, valida per le semifinali di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Senegal-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.