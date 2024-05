Paredes: "Dybala? È triste, ma si riprenderà"

Paredes: "Dybala? Paulo è triste, com'è normale che sia"

Complice l'ennesimo infortunio muscolare patito nel finale di stagione, Paulo Dybala non è stato inserito nell'elenco dei pre-convocati di Lionel Scaloni per la prossima Coppa America, che vedrà l'Argentina protagonista a partire dal 20 giugno. Una scelta che ha fatto inevitabilmente discutere in Italia e in Sudamerica. A commentare la decisione del commissario tecnico dell'Albiceleste, è stato il compagno di squadra della Joya Leandro Paredes, direttamente da Buenos Aires: "Dybala? l'ho visto triste, com'è normale per qualsiasi giocatore che rimane escluso da una lista cosi importante. Non è stata la miglior notizia per lui, ma io Paulo lo conosco e so che è abbastanza forte e si riprenderà". Un'esclusione che ha sorpreso anche Rodrigo De Paul, attuale mediano dell'Atletico Madrid ed ex gioiello dell'Udinese: "Chiaramente che non ci sia Paulo è un colpo duro perché siamo amici e perché gli voglio bene. Il ct è stato chiaro, l'unico con il posto sicuro è Messi, ma Paulo sa che se le cose andranno bene figurerà anche il suo nome".