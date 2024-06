Coppa America, malore in campo durante Perù-Canada

Coppa America, malore per il guardalinee in Perù-Canada

Nei minuti finali della prima frazione di Perù-Canada, sul parziale di 0-0, l'assistente di linea Humberto Panjoj ha perso i sensi per qualche secondo, accasciandosi sul terreno di gioco. Immediato l'intervento del portiere Crépeau, il primo ad accorgersi delle condizioni del guardalinee. L'estremo difensore canadese, grande protagonista del match giocato a Kansas City, ha subito richiamato l'attenzione del direttore di gara e degli staff medici, che si sono riservati in campo per soccorrere Panjoj. Fortunatamente, allarme rientrato nel giro di un paio di minuti, con l'assistente che pare aver pagato il caldo di Kansas City e l'alto tasso di umidità che sta caratterizzando questa edizione della Coppa America. In tanti avevano temuto il peggio. Al termine dei 90 minuti, ad imporsi è stato il Canada, grazie al gol di Jonathan David al 74'.