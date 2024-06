Coppa America, il Venezuela vola ai quarti. Paez gol a soli 17 anni

Il Venezuela si è qualificato con un turno di anticipo per i quarti di finale della Coppa America , superando 1-0 il Messico a Inglewod, in California, nella notte italiana. Eliminata invece la Giamaica, sconfitta 3-1 dall’Ecuador a Las Vegas . Un rigore causato da un goffo intervento del messicano Quinones su Aramburu è stato trasformato dal capitano venezuelano Rondon al 12' della ripresa e ha permesso al Venezuela di volare in testa al gruppo B a punteggio pieno dopo due gare.

VENEZUELA-MESSICO 1-0, TABELLINO E STATISTICHE

Kendry Paez golden boy dell'Ecuador

In precedenza, la Giamaica aveva salutato il torneo, non riuscendo a pareggiare con gli ecuadoriani che, battuti 2-1 dal Venezuela nella prima partita, erano determinati a restare in corsa. Un autogol di Palmer, su spunto di Piero Hincapié, ha aperto le marcature al 13' e il giovane talento Kendry Paez ha trasformato un rigore nel recupero del primo tempo, diventando a 17 anni il secondo marcatore più giovane nella storia della Coppa America. Il record rimano a Johnnier Montaño, ex attaccante di Parma, Piacenza e Verona, in gol nel 1999 a 16 anni, 5 mesi e 17 giorni. L'attaccante del West Ham Antonio ha segnato l'unico gol per la Giamaica al 54', prima che Minda siglasse il 3-1 finale. Messico ed Ecuador, entrambi con 3 punti, si affronteranno domenica per il secondo posto del gruppo B, che vale l'accesso ai quarti di finale. Il Venezuela è invece primo a quota 6 e la Giamaica ultima a zero.

ECUADOR-GIAMAICA 3-1, TABELLINO E STATISTICHE