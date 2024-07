Coppa America, il Brasile frena, ai quarti trova l’Uruguay

SANTA CLARA (Stati Uniti) - Nell’ultima giornata della fase preliminare della Coppa America di calcio il Brasile frena contro la Colombia che impone il pareggio ai verdeoro accedendo ai quarti di finale come prima del raggruppamento. Nel primo tempo Raphinha porta avanti il Brasile dopo dodici minuti, ma prima dell’intervallo Daniel Munoz realizza il gol del pari che vale anche il primato in classifica. Eliminate Costa Rica e Paraguay: i costaricani nella sfida di questa notte hanno battuto i paraguaiani per 2-1 chiudendo il loro girone al terzo posto.