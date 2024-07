Argentina in finale di coppa America, Messi batte un record storico

NEW YORK (STATI UNITI) - L'Argentina è la prima finalista della coppa America 2024. Nella semifinale giocata al 'MetLife Stadium' di New York, i campioni del mondo e del Sudamerica superano 2-0 il Canada: decisive le reti di Julian Alvarez al 23' del primo tempo su assist di Rodrigo de Paul e il raddoppio a inizio ripresa (51') di Lionel Messi su imbeccata di Enzo Fernandez. L'Albiceleste vola così all'ultimo atto del torneo, in programma domenica sera (nella notte di lunedì 15 luglio in Italia) a Miami, dove sfiderà la vincente della seconda semifinale che vedrà opposte Uruguay e Colombia. Nella scorsa edizione del torneo la Nazionale del ct Scaloni trionfò battendo 1-0 il Brasile in finale, mentre la Colombia non andò oltre la terza posizione.