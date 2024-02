Azmoun torna a Roma: eurogol in semifinale, ma passa il Qatar

Sarà il Qatar la seconda finalista di Coppa d'Asia dopo la Giordania . Vittoria in rimonta in semifinale contro l'Iran di Azmoun , autore di un super gol . Finisce 3-2 con gol decisivo di Almoez Ali al minuto 82. Sabato la sfida finale per la vittoria della competizione che proprio il Qatar vinse nel 2019.

Qatar, vittoria in rimonta: quante emozioni

Gara dalle mille emozioni a cominciare dalla bellissima rete in rovesciata di Azmoun dopo 4 minuti. Il pareggio del Qatar al minuto 17 con Abdulsallam e a fine primo tempo vantaggio del Qatar con Afif. Nella ripresa arriva il pareggio dell'Iran con Jahanbakhsh. Il protagonista della giornata che regala la finale ai suoi è Almoez Ali. Dopo un maxi-recupero, quasi venti minuti, con rosso per Khalilzadeh e Iran in dieci, ecco il triplice fischio: Qatar in finale con la Giordania, che ieri aveva superato in semifinale la Corea del Sud.